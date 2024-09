POL-HS: Mit dem Zweirad von der Fahrbahn abgekommen

Wegberg-Wildenrath (ots) - Zwei an der Straße An der Wildenquelle parkende Fahrzeuge wurden zwischen 00.45 Uhr und 7.30 Uhr am Mittwoch (11. September) beschädigt. Die Eigentümer bemerkten, dass jeweils ein, bzw. zwei Reifen des Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand zerstochen wurden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

