Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der KPB Heinsberg vom 14.09.2024

Heinsberg (ots)

Geilenkirchen - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Donnerstag, 12.09.2024 17:00 Uhr bis Freitag, 13.09.2024 09.00 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Aufbrechen der Wohnungseingangstür in die Wohnung der Geschädigten auf der Konrad-Adenauer-Straße und entwendeten Hausrat. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 auf. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Heinsberg - Verkehrsunfall mit Schulbus

Am Freitag, 13.09.2024 kam es gegen 16.15 Uhr auf der Schafhausener Straße in Heinsberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Schulbus. Ein 37-jähriger LKW-Fahrer kam aufgrund einer Unachtsamkeit nach links von seiner Fahrspur ab und fuhr leicht über die Mitte der Fahrbahn. Die 35-jährige Schulbus-Fahrerin befuhr mit ihrem Schulbus ebenfalls die Schafhausener Straße in entgegenkommender Richtung und musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, so stark bremsen, dass zwei Kinder (6 und 8 Jahre) im Schulbus zu Fall kamen und sich dabei leicht verletzten. Beide Kinder wurden vor Ort an die Erziehungsberechtigen übergeben. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

i.A.

Dürrmann, PHK

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell