Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Körperverletzung mit Messer am Treptower Park

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

Am Sonntagnachmittag gerieten zwei Männer am S-Bahnhof Treptower Park in eine gewaltsame Auseinandersetzung, bei der ein Mann ein Messer gezogen haben soll. Die Bundespolizei nahm beide vorläufig fest.

Gegen 14:45 Uhr gerieten ein 48-jähriger Pole und ein 43-jähriger Bulgare in eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Pole dem Bulgaren mit der Faust aufs Auge geschlagen haben soll. Der 43-Jährige soll daraufhin ein Messer gezogen haben und in Richtung Oberkörper des Polen gestochen haben. Dieser habe den Messerangriff mit den Armen abgewehrt und erlitt dabei eine leichte Schnittverletzung.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Bulgaren nach Androhung des sogenannten Distanzelektroimpulsgerätes ("Taser") vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte das Messer nicht auf. Laut Zeugen soll der Bulgare es nach der Tat weggeworfen haben. Auch die Absuche im Bereich des Tatortes blieb erfolglos.

Eine Atemalkoholmessung des Bulgaren ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,22 Promille. Der verletzte Pole wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,60 Promille vor. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Die Bundespolizei leitete gegen den bereits polizeibekannten Bulgaren ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Gegen den Polen leiteten die Beamtinnen und Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Die Bundespolizei übergab die beiden Personen zuständigkeitshalber vor Ort an die Polizei Berlin.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell