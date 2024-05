Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 145. Baumblütenfest in Werder (Havel) - Resümee der Bundespolizei

Werder (Havel) (ots)

Am Sonntagabend endete das 145. Baumblütenfest in Werder (Havel). Die Bundespolizei zieht für ihren Zuständigkeitsbereich nach insgesamt zehn Festtagen eine positive Bilanz.

Rund 40.500 Besucherinnen und Besucher reisten zwischen dem 26. April und 5. Mai 2024 mit der Bahn zum Volksfest nach Werder (Havel). An den Schwerpunkttagen waren bis zu 250 Einsatzkräfte der Bundespolizei im Einsatz, um eine sichere An- und Abreise der Veranstaltungsteilnehmenden am Bahnhof Werder und an ausgewählten Bahnhöfen in Berlin und Brandenburg zu gewährleisten. Insgesamt waren im Verlauf der zehn Festtage ca. 1.000 Beamte im Einsatz.

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei kam es zu keinen wesentlichen Vorkommnissen. Nach jetzigem Stand registrierte die Bundespolizei insgesamt neun Straftaten und zehn Ordnungswidrigkeiten.

Die eng abgestimmte Zusammenarbeit mit der Polizei Brandenburg, der Stadt Werder, den Verkehrsunternehmen und weiteren Sicherheitspartnern verlief professionell und sorgte für einen friedlichen und erfolgreichen Veranstaltungsverlauf.

