POL-EL: Engden - Ackerschlepper in Brand geraten

Am Sonntag gegen 18.00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Nordhorner Straße ein Ackerschlepper in Brand. Das Feuer griff anschließend auf den daneben befindlichen Stall und einen Gülleanhänger über. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Schüttorf, Ohne, Isterberg und Neuenhaus konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass der Stall und der Gülleanhänger nur leicht beschädigt wurden. Am Schlepper der Marke "Fendt" entstand jedoch Totalschaden, sodass der Gesamtschaden auf etwa 200.000 Euro geschätzt wird.

