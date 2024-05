POL-EL: Nordhorn - VW im Parkhaus beschädigt

Nordhorn (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 00.00 Uhr und 11.00 Uhr, beschädigten Unbekannte das Garagentor eines Wohnhauses am Immenweg in Nordhorn. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921-3090 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

