Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Audi auf Parkplatz beschädigt

Meppen (ots)

Am frühen Freitagabend, im Zeitraum von 17.00 bis 20.00 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer Audi A3 auf dem Parkplatz eines Fahrradgeschäftes an der Burgstraße in Meppen leicht beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch Kontakt beim Öffnen einer Fahrzeugtür verursacht. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen, Telefonnummer 05931-9490, zu melden.

