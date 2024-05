Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Unfallflucht am Schloßpark

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag, zwischen 12.15 Uhr und 15.35 Uhr, wurde ein geparkter VW Kombi auf dem Parkplatz an der Funkenstiege durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne die nötige Schadensregulierung zu veranlassen. Mögliche Unfallzeugen und der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921-3090 zu melden.

