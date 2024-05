Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Unfallzeugen gesucht

Lünne (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag kam es in Lünne auf dem Speller Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen 12.10 Uhr von einem Parkplatz auf den Speller Weg ein und touchierte dabei einen schwarzen VW T-Roc. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977-204360 bei der Polizei in Spelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell