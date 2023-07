Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Tankstelle und Blumengeschäft

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen, gegen 02:15 Uhr, in eine Tankstelle an der Altenaer Straße eingebrochen. Die Täter verwüsteten den Verkaufsraum und brachen eine Kasse auf. Zur genauen Tatbeute können bislang keine Angaben gemacht werden. Ein Zeuge beobachtete wie sich ein größeres schwarzes Fahrzeug vom Tankstellengelände entfernte und Richtung Dickenberg fuhr. Beschreibungen von möglichen Tätern liegen nicht vor. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Indem er ein Oberlichtfenster aufdrückte verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zutritt zu einem Blumengeschäft an der Wehberger Straße. Er erbeute Bargeld. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

