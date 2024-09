Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl durch Haushaltshilfe

Heinsberg/Erkelenz (ots)

Eine 79-jährige Frau aus Erkelenz suchte per Annonce nach einer Haushaltshilfe. Es meldete sich eine Frau, die am 8. September (Sonntag) sowie am 10. September (Dienstag), zwischen 9.45 Uhr und 13 Uhr im Beisein der Eigentümerin die Wohnung in der Brückstraße reinigte. Am 11. September (Mittwoch) musste die Seniorin feststellen, dass ihr Geld aus der Geldbörse entwendet worden war. Zudem wurde aus einem Tresor ein Umschlag mit einem niedrigen fünfstelligen Geldbetrag sowie Schmuck entwendet. Zum nachfolgenden verabredeten Termin erschien die Frau nicht mehr. Die Frau war schlank, hatte dunkle, schulterlange Haare, war etwa 165 bis 170 Zentimeter groß und wirkte osteuropäisch. Sie nannte sich "Patricia". In Heinsberg ereignete sich ein ähnlicher Vorfall. Ein Paar gab in einer Tageszeitung eine Annonce auf, um eine Reinigungskraft zu suchen. Es meldete sich eine Patricia, die am 6. September (Freitag) an der Wohnanschrift an der Straße Engelsberg erschien und das Haus reinigte, während sich der Eigentümer im Garten aufhielt. Am 14. September (Samstag) musste der Heinsberger feststellen, dass diverse Schmuckstücke sowie ein vierstelliger Geldbetrag entwendet wurden. Sie beschrieben die tatverdächtige Frau als etwa 22 bis 27 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, mit schwarzen Haaren, die sie zum Zopf gebunden trug, gebräunter Haut und südländischem Erscheinungsbild. Sie trug zur Tatzeit ein hellblaues T-Shirt, schwarze Leggins und blaue Reinigungshandschuhe. Wer hat die Frau zu den genannten Zeiten an den jeweiligen Tatorten gesehen oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

