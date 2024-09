Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am 14. September (Samstag) kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung auf der Ferdinand-Porsche-Straße. Durch Videoaufzeichnungen kann der Tatzeitpunkt auf 14.45 Uhr festgelegt werden. In der Wohnung waren Zimmer und Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht fest. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, südländisches Erscheinungsbild, circa 25-30 Jahre alt und 1,70-1,80 m groß. Er trug einen Vollbart und auf dem Kopf ein schwarzes Basecap. Bekleidet war er mit einem schwarzen Oberteil von Adidas, einer schwarzen kurzen Hose, sowie grauen Turnschuhen. An den Händen trug er orangefarbene Arbeitshandschuhe. Personen, die Hinweise zur Tat geben können oder die den Täter kurz vor oder nach der Tat gesehen haben, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell