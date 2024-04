Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall

Neuss (ots)

Am Montag (08.04.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 49- jähriger Neusser mit seinem Pkw den Konrad-Adenauer-Ring und beabsichtigte, im Kreuzungsbereich "Konrad-Adenauer-Ring / Preußenstraße" nach links auf die Preußenstraße abzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen den Pkw eines 34- jährigen Neussers, der an der Rotlichtzeigenden Ampel wartete. Es kam zur Kollision, infolge derer das Fahrzeug des 34- Jährigen wiederum auf den vor ihm wartenden Pkw aufgeschoben wurde. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrzeugführer des letztgenannten Fahrzeugs, ein 46- jähriger Mann aus Mönchengladbach sowie der 34- Jährige leicht verletzt. Während das Fahrzeug des Mönchengladbachers fahrbereit verblieb, mussten die beiden anderen Autos abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich dann Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum bei dem 49- Jährigen. Er musste die Beamten zu einer Polizeiwache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat 1.

Alkohol wirkt sich auch bei kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- beziehungsweise auf das Fahrvermögen insgesamt aus. Bereits ab 0,3 Promille kann in Verbindung mit sogenannten "Ausfallerscheinungen" (Schlangenlinien, Unfall, ...) der Verdacht einer Straftat aufkommen, der letztlich bis hin zum Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe führen kann. Aber auch potentielle Beifahrer bittet die Polizei eindringlich, das notwendige Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu legen und nicht zu einem An- oder Betrunkenen ins Auto zu steigen, sondern stattdessen eine solche Fahrt zu unterbinden, um sich und andere vor schlimmen Unfällen zu schützen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell