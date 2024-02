POL-KA: (KA) Karlsruhe - Lkw gegen Straßenbahn

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag in ein Wohnhaus in Karlsruhe-Daxlanden ein. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich Einbrecher zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Hördtstraße. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Diebe Räume sowie diverse Schränke ...

