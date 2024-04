Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtrag zu: Einsatz in Altenwohnheim - 70-Jährige verstorben

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 26.04.2024, https://s.rlp.de/rLrhT

Die 70-jährige Bewohnerin eines Altenwohnheims in der Rheinallee, die am Morgen des 26.04.2024 schwere Verbrennungen erlitten hatte, verstarb noch am gleichen Tag in einem Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet die Kleidung der Seniorin in Brand, als diese eine Zigarette rauchte. Eine Pflegekraft, die versuchte die Flammen zu löschen, erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in ein Krankenhaus verbracht. In der Wohnung entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 2.000 Euro.

Die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

