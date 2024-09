Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Einbruch an der Landstraße - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch brachen unbekannte Täter in einen Gastronomiebetrieb an der Landstraße ein. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf. Anschließend brachen sie zwei Glücksspielautomaten auf und nahmen das Bargeld mit. Aus der Kasse wurde ebenfalls Geld entwendet. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell