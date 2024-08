Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Müssingen-Einen. Autofahrer war alkoholisiert und stand unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 11.8.2024, 16.25 Uhr geriet ein Autofahrer in Einen ins Visier der Polizei. Die hielt den 30-jährigen Everswinkler dann auf der Einener Straße im Bereich Müssingen an. Bei der weiteren Überprüfung des Mannes wurde klar, dass er absolut fahruntüchtig war und unter Drogeneinfluss stand. Deshalb ließen die Einsatzkräfte dem 30-Jährigen Blutproben entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

