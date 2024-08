Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Holzfassade einer Scheune durch Feuer beschädigt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 10.8.2024, gegen 23.00 Uhr entdeckten mehrere Personen Feuer im Bereich des Eingangstors eines Freizeitgeländes an der Straße Auf dem Garrath. Die dort Anwesenden löschten den kleinen Brand eigenständig. Gegen 0.20 Uhr stellten diese Personen eine brennende Scheune an der Straße Im Himmelreich fest und alarmierten die Feuerwehr. Diese löschte den Brand, der lediglich die Holzfassade der Scheune beschädigt hat. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen und den Bränden nimmt die Polizei in Ahlen entgegen, Telefon 02382/965-0.

