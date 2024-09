POL-GM: Wohnungseinbruch

Gummersbach (ots) - In Dieringhausen haben Unbekannte am Wochenende die Scheiben eines grauen BMW eingeschlagen, der in der Straße "Am Homertsiefen" abgestellt war. Abgesehen hatten es die Diebe auf vier Alufelgen, welche im Fahrzeug lagen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag (15. September), 9:15 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. ...

