Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann bei Streit schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Streit zwischen zwei Männern ist am Mittwochnachmittag ein 43-Jähriger aus Recklinghausen schwer verletzt worden. Die beiden Männer hielten sich gegen 17 Uhr zusammen in der Nähe des Busbahnhofs, im Bereich des Teiches, auf und gerieten dort in Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dem 43-Jährigen dabei mit einem Nothammer auf den Kopf geschlagen. Der mutmaßliche Täter lief weg, er ist dem 43-Jährigen aber bekannt. Die Ermittlungen zu ihm dauern noch an. Der 43-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Er selbst gab an, unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen zu stehen. Ein Nothammer konnte vor Ort gefunden und von der Polizei sichergestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell