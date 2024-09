POL-HAM: 11-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Dienstag, 3. September, zwischen 7.30 und 15 Uhr, einen in der Großen Werlstraße geparkten Opel - anschließend flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs. Der graue Wagen weist einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden wird auf etwa ...

