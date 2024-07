Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen parkende Fahrzeuge gefahren

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein 60 Jahre alter Taxifahrer ist in der Nacht zum Freitag (05.07.2024) mit seinem VW Touran in der Korntaler Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen geparkten Porsche Cayenne geprallt. Der 60-Jährige war gegen 00.15 Uhr in der Korntaler Straße Richtung Schwieberdinger Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 197 war er mutmaßlich abgelenkt und prallte gegen den Porsche, der dann auf einen davor geparkten Mini geschoben wurde. Der 60-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, Rettungskräfte brachten vorsorglich in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

