POL-S: 16-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Aus unbekannter Ursache ist am Donnerstagnachmittag (04.07.2024) in einem Gebäude an der König-Karl-Straße ein Brand ausgebrochen. Zeugen bemerkten gegen 13.55 Uhr starken Rauch und wählten den Notruf. Allen Bewohnern gelang es, das Gebäude unverletzt zu verlassen. Das Feuer brach in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 50.000 Euro, die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. ...

mehr