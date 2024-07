Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmittag (03.07.2024) am Hauptbahnhof einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen gegen 12.20 Uhr und fanden bei seiner Durchsuchung mehrere Verkaufseinheiten Amphetamin, LSD-Trips, Ecstasy-Tabletten, sowie mehrere Kapseln mit MDMA. Der 21-Jährige wurde im Laufe des Donnerstags (04.07.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

