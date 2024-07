POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Goldmünzen und Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag (02.07.2024) einem 81 Jahre alten Passanten in der Königstraße einen Stoffbeutel geraubt. Der Senior war gegen 10.30 Uhr in der Königstraße Richtung Rotebühlplatz unterwegs, als ihm der Unbekannte auf Höhe der Hausnummer 30 entgegenkam und ihm unvermittelt den Stoffbeutel, in dem sich ein Schlüsselbund befand, aus der Hand riss. Anschließend ...

