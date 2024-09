Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

Am Freitag kam es in Arnsberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 17:50 Uhr und 18:55 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Objekt auf der Rönkhauser Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei besteht der Verdacht, dass es sich hier nicht um einen Einzeltäter gehandelt hat. Es gibt Hinweise auf mehrere dunkel gekleidete Personen sowie einen verdächtigen silberfarbenen Pkw, welcher in Tatortnähe gesehen worden ist. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Angaben zum Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 in Verbindung zu setzen. In Hallenberg kam es zu einem weiteren Einbruchversuch. Dort besteht der Verdacht, dass bislang unbekannte Täter zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Sonntag, 17:00 Uhr an einer Haustür manipulierten, um sich dadurch Zugang zu einem Gebäude auf der Straße "Kleeacker" zu verschaffen. Der Einbruch misslang, sodass die Täter nicht ins Innere des Gebäudes vordringen konnten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 in Verbindung zu setzen.

