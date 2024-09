Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkplatz-Rempler sind kein Kavaliersdelikt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag in der Pirmasenser Straße ereignet haben muss. Hier wurde zwischen 7.30 und 14.20 Uhr ein weißer Hyundai Tucson, der in Höhe des Hauses Nummer 65 abgestellt war, beschädigt.

Als die Nutzerin des SUV am Nachmittag zu ihrem Wagen kam, stellte sie an der Beifahrertür blaue Lackspuren fest. Offenbar hatte jemand auf dem benachbarten Parkplatz beim Aussteigen seine Tür gegen ihren Pkw geschlagen. Ohne den Schaden zu melden, machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, welches Fahrzeug im fraglichen Zeitraum neben dem Hyundai stand, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell