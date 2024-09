Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Kontrolle Drogen festgestellt

Kaiserslautern (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am frühen Donnerstagabend einen 37-Jährigen am Fackelbrunnen. Bei der Durchsuchung fanden die Ordnungshüter in der Hosentasche des Mannes ein Plastiktütchen mit Betäubungsmittel. Die Polizisten stellten das Rauschgift sicher. Der 37-Jährige muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell