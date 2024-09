Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Widerstand bei Verkehrskontrolle geleistet

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Mann, der am Donnerstagnachmittag mit seinem Ford Transit unterwegs war, sollte in der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf die Ansprache durch die Beamten reagierte der Fahrer direkt aggressiv. Zudem zweifelte der 64-Jährige die Rechtmäßigkeit der Maßnahme sowie die Zuständigkeit der Polizisten an. Da sich der Autofahrer weigerte, sich auszuweisen, drohten die Ordnungshüter die Durchsuchung des Mannes an, um diesen zu identifizieren. Der 64-Jährige versuchte, sich nun im Fahrzeug einzuschließen, was durch die eingesetzten Kräfte verhindert wurde. Der 64-Jährige wehrte sich gegen das Herausziehen aus dem Wagen und beleidigte die Schutzleute mehrfach. Nachdem der Unruhestifter zur Dienststelle gebracht und dort seine Identität festgestellt werden konnte, durfte der Mann wieder gehen. Auf ihn kommt jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstands und der Beleidigung zu. |kfa

