POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Birnbach (ots) - Am Montag, 01.07.2024, gegen 17.50 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Birnbach, Kölner Straße, einen 27-jährigen Mann feststellen, der zuvor einen Pkw geführt hatte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der Beschuldigte ist bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

