POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wissen (ots) - Auf der L 278 von Morsbach in Richtung Wissen ereignete sich am Montagnachmittag, 01.07.2024, um 15:40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem vier Autos beschädigt wurden. An der Baustellenampel hielten verkehrsbedingt mehrere Pkw an. Ein von hinten kommender Pkw BMW bremste zu spät und fuhr auf den letzten Pkw der Warteschlange auf. Diesen Auto schob der BMW noch auf die beiden davor stehenden Autos. Alle 12 ...

mehr