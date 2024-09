Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Tasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Supermarkt in der Pariser Straße wurde am Donnerstagmittag Schauplatz eines Diebstahls. Wie eine Stadtbewohnerin der Polizei mitteilte, war sie zwischen 12 Uhr und 12:30 einkaufen. Die 72-Jährige hatte hierbei ihre Umhängetasche am Einkaufswagen hängen. In einem unbeobachteten Moment griff der unbekannte Langfinger zu und nahm den Geldbeutel der Frau aus der Tasche. In dem Portemonnaie waren ein geringer Geldbetrag und die Bankkarte verstaut. Noch während die Seniorin ihre EC-Karte bei der Bank sperren ließ, fiel der Mitarbeiterin des Geldinstituts auf, dass zwischenzeitlich ein vierstelliger Geldbetrag vom Konto der 72-Jährigen abgebucht wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

