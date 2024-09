Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Notruf-Missbrauch führt zu Festnahme

Kaiserslautern (ots)

Im Polizeigewahrsam ist ein Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Donnerstag gelandet. Der 31-Jährige hatte mehrfach den Notruf gewählt und wirres Zeug angegeben. Über seine Telefonnummer konnten Name und Adresse des Mannes ermittelt werden. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl mit einer Geldforderung in Höhe von mehreren hundert Euro besteht.

Als er ein weiteres Mal die Notrufnummer wählte, statteten Polizeibeamte dem 31-Jährigen einen Besuch ab und nahmen ihn fest. Weil er die ausstehende Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und am nächsten Morgen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell