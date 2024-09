Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallfluchten in Parkhäusern

Kaiserslautern (ots)

Aus zwei Parkhäusern im Stadtgebiet sind am Mittwoch Anzeigen zu Unfallfluchten eingegangen.

Demnach wurde in einem Parkhaus in der Spaethstraße zwischen 10.45 Uhr und 15 Uhr ein VW Golf beschädigt, der auf der Ebene P2 abgestellt war. Den Spuren nach zu urteilen, wurde der Pkw vermutlich durch einen anderen Wagen beim Ein- oder Ausparken gerammt. Zurück blieb ein Schaden am vorderen Kotflügel und Radkasten auf der Fahrerseite. Die Schadenshöhe wird auf 1.800 Euro geschätzt.

Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Mit einer Anzeige wegen Fahrerflucht muss auch eine Frau aus dem Landkreis rechnen. Die 66-Jährige steht im Verdacht, am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in einem Parkhaus in der Löwenstraße einen VW Golf beschädigt zu haben.

Eine junge Frau saß auf dem Beifahrersitz des stehenden Pkw, als ein VW Eos mit einer Frau am Steuer auf dem benachbarten Stellplatz einparkte. Beim Aussteigen schlug die Fahrerin ihre Tür gegen den VW Golf. Als sie bemerkte, dass jemand in dem Wagen saß, sagte sie nur, dass ja nichts passiert sei, und lief weiter. - Damit lag die Dame aber falsch: Sie hatte einen Schaden von rund 400 Euro verursacht.

Aufgrund des Fahrzeugkennzeichens stehen die Personalien der Halterin fest. Ob es sich auch um die Fahrerin gehandelt hat, wird noch geprüft. |cri

