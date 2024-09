POL-PPWP: Tatverdächtige gestellt und Diebesgut gefunden

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein 64-Jähriger muss vermutlich von einer teuren Werkstattrechnung ausgehen. Er war am Mittwochnachmittag in der Straße "Schafmühle" von der Fahrbahn abgekommen. Sein Wagen streifte dabei eine Mauer, so dass ein Reifen platzte und die Achse brach. Nach dem Unfall war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. |erf Kontaktdaten für ...

mehr