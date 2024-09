POL-PPWP: Passanten melden Steinewerferin

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (11. September 2024) drang ein 63-Jähriger mit einem Messer bewaffnet in ein Wohnhaus ein und verletzte zwei Menschen. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen versuchte sich der Mann gegen 3:30 Uhr gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines ihm bekannten Ehepaars zu verschaffen. Die Schlafenden wurden ...

