Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eindringling verletzt Hausbewohner

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (11. September 2024) drang ein 63-Jähriger mit einem Messer bewaffnet in ein Wohnhaus ein und verletzte zwei Menschen. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen versuchte sich der Mann gegen 3:30 Uhr gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines ihm bekannten Ehepaars zu verschaffen. Die Schlafenden wurden hierdurch geweckt und öffneten die Tür. Mit einem Messer attackierte der Eindringling die Eheleute. Er verletzte sie leicht. Dem Paar im Alter von 45 und 40 Jahren gelang es den Angreifer zu entwaffnen. Gemeinsam warteten die Beteiligten das Eintreffen der Polizei ab. Die Einsatzkräfte nahmen den 63-Jährigen widerstandslos fest. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Mann soll am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell