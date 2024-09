Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf nasser Fahrbahn Kontrolle verloren

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Odenbach (Kreis Kusel) (ots)

Auf der B420 bei Odenbach ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. Kurz nach 7 Uhr stießen in Höhe des Dämmerhofs ein Transporter und ein Pkw zusammen. Ein Beteiligter wurde schwer verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Transporter-Fahrer auf dem Weg von Odenbach in Richtung Meisenheim, als er auf regennasser Fahrbahn in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die Folge: Der 20-Jährige geriet mit seinem Mercedes Sprinter auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal auf einen entgegenkommenden VW Golf. Dessen 32-jähriger Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins nächste Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber anschließend wieder verlassen.

Beide Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Die B420 war für die Rettungsmaßnahmen und Aufnahme des Unfalls für rund drei Stunden gesperrt. Für die Vermessung der Unfallstelle war auch eine Polizeidrohne im Einsatz. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell