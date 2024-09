POL-PPWP: 28-Jährige schlägt wild um sich

Kaiserslautern (ots) - In der Erfurter Straße hat ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Pkw gerammt und beschädigt. Ohne sich zu melden, machte sich der Verantwortliche aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Anwohnerin entdeckte am Dienstagmorgen an ihrem Hyundai i20 einen frischen Schaden an der Fahrzeugfront. Offenbar war ein anderer Wagen beim Rangieren gegen ihren Pkw gestoßen. Der Sachschaden wird auf ...

