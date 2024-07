POL-NI: Rinteln - Pedelecfahrer unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots) - (Thi) Am Montag, den 8.7.24, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B214 in Steimbke, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Ein 25-Jähriger aus Steimbke betrat gegen 15:26 Uhr fußläufig die B214 in Höhe Glashof. Dabei wurde er von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den 25-Jährigen in ein ...

mehr