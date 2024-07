Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 16-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.07.2024 gegen 00:30 Uhr sollte der Fahrer eines Porsche Cayenne in der Martin-Luther-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Anstatt jedoch anzuhalten, beschleunigte der Fahrer und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, welche durch das Stadtgebiet Neustadt und mehrfach über die BAB65 in unterschiedliche Fahrtrichtungen verlief. Der Flüchtige fuhr hierbei fast dauerhaft mit ca. 200km/h und gefährdete mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer bei teils halsbrecherischen Überholmanövern. Unter Hinzuziehung weiterer Streifen gelang es schließlich den Fahrer auf der BAB65 (Ludwigshafen in Richtung Neustadt) in Höhe Deidesheim mit drei Streifenwagen einzukesseln und bis zum Stillstand abzubremsen. Anschließend konnte der Fahrer widerstandslos festgenommen werden. Für die Festnahme musste die BAB65 kurzzeitig vollgesperrt werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 16-jährigen Neustadter, welcher nicht im Besitz eines Führerscheins war. Dies war auch der Grund seiner Flucht. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum des 16-Jährigen ergaben sich nicht. Gegen den Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den Halter wurde eine Anzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Abschließend kann gesagt werden, dass es lediglich den anderen Verkehrsteilnehmern und dem besonnenen Eingreifen der Einsatzkräfte zu verdanken war, dass es nicht zu Schlimmerem kam.

Zeugen insbesondere gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

