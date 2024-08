Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Bild-Infos

Download

Vlotho (ots)

(jd) Am Samstag (24.8.) ereignete sich um 15.55 Uhr an der Bäderstraße ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Rintelner fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Innenstadt, als ihm auf Höhe eines Parkplatzes ein Kleinwagen entgegen kam. Dieser beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz abzubiegen und gewährte dem Motorradfahrer dabei nicht die Vorfahrt. Der Motorradfahrer versuchte, durch starkes Abbremsen und Ausweichen, den Zusammenprall zu verhindern. Dabei verlor der 20-Jährige jedoch die Kontrolle über seine Suzuki, kam von der Fahrbahn ab und stürzte eine angrenzende Böschung hinab. Der bisher unbekannte Fahrer des Kleinwagens, bei dem es sich um ein silbernes Auto der Marke Hyundai handeln könnte, setzte seine Fahrt in Richtung Hohenhauser Straße fort und kam seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nicht nach. Ein aufmerksamer Zeuge, der sich mit seinem Auto ebenfalls auf der Bäderstraße befand, leistete Erste Hilfe und kümmerte sich bis zum Eintreffen des hinzugerufenen Rettungsdienstes um den 20-Jährigen. Dieser wurde schwer verletzt mittels eines Rettungswagens zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den am Unfall beteiligten Fahrer des Kleinwagens oder weitere Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell