POL-HF: Versuchter Raub und Körperverletzungen auf dem Kilver Markt

Herford (ots) - (fl) Am frühen Samstagmorgen, gegen 2 Uhr, fielen einer aufmerksamen Zeugin drei männliche Personen auf, die sich im rückwärtigen Bereich einer Bäckerei am Herforder Bahnhof aufhielten. Als sie kurz danach ein Scheibenklirren hörte, alarmierte sie die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten noch am Tatort ein Fahrzeug stoppen, in dem sich die drei Personen befanden. Ermittlungen ergaben, ...

mehr