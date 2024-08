Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebesbande wird auf frischer Tat festgenommen

Herford (ots)

(fl) Am frühen Samstagmorgen, gegen 2 Uhr, fielen einer aufmerksamen Zeugin drei männliche Personen auf, die sich im rückwärtigen Bereich einer Bäckerei am Herforder Bahnhof aufhielten. Als sie kurz danach ein Scheibenklirren hörte, alarmierte sie die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten noch am Tatort ein Fahrzeug stoppen, in dem sich die drei Personen befanden. Ermittlungen ergaben, dass sich die Tatverdächtigen mittels eines Brecheisens gewaltsam Zutritt zu der Bäckerei verschafft und alles durchsucht hatten. Bei ihnen handelt es sich um drei rumänische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet. Sie wurden vor Ort vorläufig festgenommen und sollen einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Fluchtfahrzeug wurde beschlagnahmt.

