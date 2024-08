Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Achtung Taschendiebstahl - Polizei warnt vor Trickdieben - Sprühaktion in der Innenstadt - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Bünde, Hiddenhausen, Kirchlengern, Rödinghausen, Vlotho, Enger, Spenge, Löhne (ots)

(sb/um) Das Höckerfest hat begonnen. Viele haben die Veränderung in den letzten Tagen in der Innenstadt Herford bemerkt. Das Hökerfest ist in vollem Gange und das Wochenende steht bevor. Diese Großveranstaltungen lockt immer wieder Taschendiebe an. Die geschickt agierenden Ganoven nutzten die Tatgelegenheiten eiskalt, um an Wertsachen zu kommen. Unsere Kollegen aus dem Kommissariat Prävention / Opferschutz haben daher ein Warnzeichen auf die Wege zum Hökerfest in der Innenstadt gesprüht. Insgesamt finden Sie den Warnhinweis an 11 Orten an Zugängen zu den Märkten. Darüber hinaus haben wir ein paar Hinweise zusammengestellt, mit denen Sie sich vor Taschendieben schützen können. Wir wünschen allen ein fröhliches Hökerfest in Herford.

Folgende Sicherheitshinweise gibt Ihnen Ihre Polizei: ' Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu fremden Personen. ' Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. ' Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper. ' Bewahren Sie Kredit- und Bankkarten und PIN getrennt voneinander auf und lernen Sie die PIN auswendig. ' Tragen Sie die Tasche mit der Verschlussseite zum Körper. ' Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände (Handy/ Laptop) niemals unbeaufsichtigt. ' Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Taschen.

Weiter Informationen zur Vorbeugung gegen Taschendiebstahl finden Sie im Internet https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell