Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte entwenden Werkzeuge und Aufsitzmäher

Kirchlengern (ots)

(jd) Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten bisher unbekannte Tatverdächtige für einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Quernheimer Straße. Der oder die Unbekannten gingen in der Zeit zwischen Donnerstag und Montagmorgen (19.8.) das Dach des Hauses an und entfernten Dachpfannen auf einer Fläche von rund zwei Quadratmetern. Die entsprechenden Pfannen befanden sich lose in der Dachrinne. Dann versuchten die Unbekannten die darunter liegende Holzverschalung zu öffnen. Doch trotz der starken Gewalteinwirkung hielt diese dem Einbruchsversuch stand. Dann gingen die Unbekannten eine Tür gewaltsam an, um ins Hausinnere zu gelangen. Hier entwendeten sie diverse Werkzeuge sowie einen Aufsitzrasenmäher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich de Quernheimer Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

