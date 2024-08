Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes kommt von Fahrbahn ab - Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

Herford (ots)

(jd) Anwohner der Lübbecker Straße hörten gestern (20.8.), um 13.20 Uhr Unfallgeräusche und machten sich umgehend auf den Weg zur Unfallörtlichkeit. Sie sahen einen Mercedes, der abseits der Straße verunfallt im Buschwerk stand. Einen ihnen unbekannter, junger Mann verließ das Auto auf der Fahrerseite, eine junge Frau auf der Beifahrerseite. Hilfe von den Anwohnern lehnten beide ab und gaben an, Polizei und Abschleppdienst verständigen zu wollen. Wenig später flüchteten die beiden Unbekannten jedoch zu Fuß über die Lübbecker Straße in Richtung Bielefeld.

Die Anwohner verständigten die Polizei. Wenig später tauchten mehrere Personen an dem Mercedes auf, darunter die 40-jährige Fahrzeughalterin. Zunächst wurden gegenüber den Beamten widersprüchliche Angaben dazu gemacht, wer das Fahrzeug gefahren hat. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme machte die Halterin dann jedoch Angaben dazu, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen 20-jährigen Engeraner handeln könnte, der jedoch nicht mehr vor Ort war. Entsprechend wurden die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt.

Am Abend erschien dann der 20-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, in Begleitung der Halterin auf der Herforder Wache. Er gab an, das Auto gefahren zu haben und im Bereich der Lübbecker Straße die Kontrolle über den Mercedes verloren zu haben. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Herford dauern an. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

