Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alleinunfall mit Roller - Herforder verliert Kontrolle über sein Kleinkraftrad

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (20.8.), fuhr ein 33-jähriger Herforder um 16.20 Uhr mit seinem Roller auf der Straße Kottenbrink in Richtung Mittenbrink. In Höhe einer Kurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte nach links auf die Fahrbahn. Durch die Wucht des Aufpralls zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ob eine nicht angepasste Geschwindigkeit der Grund für den Alleinunfall ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat das Verkehrskommissariat der Polizei Herford übernommen. Der Sachschaden am Roller liegt im dreistelligen Bereich.

