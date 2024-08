Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Radfahrer prallt gegen Windschutzscheibe

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Dienstag (20.8.), ereignete sich um 18.42 Uhr ein Verkehrsunfall an der Ravensberger Straße. Anwohner der Straße bemerkten einen Radfahrer, der, ohne einen Schutzhelm zu tragen, in Fahrtrichtung Lübbecker Straße fuhr. Aus bisher nicht geklärter Ursache prallte er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW, der einem 68-jährigen Mann aus Kirchlengern gehört.

Unmittelbar nach der Kollision entfernte sich der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann, der zum Unfallzeitpunkt ein blaues T-Shirt trug, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den unbekannten Radfahrer oder weitere Zeugen, die Angaben machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Unbekannte hat blonde, zum Zopf gebundene Haare und mehrere Tätowierungen an beiden Unterarmen. Der Sachschaden am VW liegt im vierstelligen Bereich.

