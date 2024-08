Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter beschädigt Zaun und flüchtet - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen

Rödinghausen (ots)

(jd) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die eine Verkehrsunfallflucht am vergangenen Mittwoch (14.8.) beobachtet haben, um Hinweise: Der Unfall ereignete sich gegen 10.15 Uhr auf der Wehmerhorststraße. Eine 42-jährige Frau aus Rödinghausen fuhr auf der Wehmerhorststraße in Richtung Wiehenstraße, als ihr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Kleinwagen auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die Frau wich nach links aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der Unbekannte fuhr rechts an ihrem Fahrzeug vorbei und prallte dann in einen Zaun. Die 42-Jährige hielt an und informierte die Grundstückseigentümer, während der Unbekannte nicht seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam, sondern in Richtung Hansastraße weiterfuhr. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Opel Corsa. Das Verkehrskommissariat bittet den Fahrer des Opel, sich unter 05221/8880 zu melden. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der genannten Telefonnummer oder auf einer der Polizeidienststellen zu melden.

